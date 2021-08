Neste 4º episódio do programa “Polícia 24/7”, você acompanha a guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) no atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

O intuito do programa, que é uma produção institucional, é mostrar o cotidiano da atividade policial, com o objetivo de dar transparência ao trabalho desenvolvido pela corporação para o público em geral.