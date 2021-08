Polícia prende acusado de trocar carro da esposa, avaliado em R$ 70 mil, por R$ 200 em droga

A Polícia Civil recuperou um carro avaliado em R$ 70 mil que tinha sido entregue por um homem em troca de R$ 200 em droga, em Jataí, no sudoeste de Goiás. O veículo pertencia à esposa dele. No início do ano, o mesmo homem repassou uma picape para pagar uma dívida com um traficante. Um jovem foi preso suspeito de receptação.

“No início do ano ele entregou o carro dele como um pagamento de uma dívida de droga de R$ 5 mil. Conseguimos recuperar o veículo, mas não conseguimos identificar o criminoso que vendeu a droga. Agora ele entregou o carro da esposa. O jovem que estava com o carro foi preso por receptação”, explicou o delegado Marlon Souza Luz.

O suspeito, de 21 anos, tem diversas passagens pela polícia, inclusive quando menor de idade, por tráfico, posse de droga e arma, além de falsidade ideológica. Ele não teve o nome divulgado. Com isso, o G1 não conseguiu localizar a defesa do preso.

O carro da esposa já foi devolvido a ela. O marido foi internado pela família em uma clínica para dependentes químicos.