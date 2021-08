Policial militar é executado com tiros de pistola na casa de amigo e carro dos suspeitos é encontrado em chamas

Segundo informações do boletim de ocorrência, as duas vítimas chegaram juntas na casa, pouco antes das 21h (de MS). O dono da residência disse ainda à esposa que iriam receber “um cara”.

Quando a mulher estava no quarto, ouviu o portão sendo aberto e minutos depois um suspeito se aproximou dela, com arma em mãos, pediu o celular e falou que não iria fazer nada com ela.