Pré-candidato ao Senado, Alan Rick espera apoio de Gladson em 2022: “Ele sabe da minha lealdade”

Mais um nome surge para disputar o Senado Federal em 2022 e o apoio do governador Gladson Cameli: o do deputado federal Alan Rick. Em entrevista ao ContilNet nesta terça-feira (24), o democrata disse que a decisão foi incentivada pelo partido que integra, o Democratas.

Alan também pontuou o resultado da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada há duas semanas. Ele apareceu em segundo lugar nas intenções de voto, com 12%, perdendo apenas para o ex-senador Jorge Viana (PT), que apareceu com 22%.

“Coloquei meu nome à disposição, levando em consideração a aprovação popular e a orientação do meu partido. Os números entusiasmaram o nosso presidente do Democratas, ACM Neto. Estamos dispostos a esse projeto que não é pessoal, mas político”, destacou.

Quando questionado sobre o apoio de Gladson à sua pré-candidatura, o deputado destacou que já mostrou sua lealdade ao chefe do executivo acreano e que é interessante que Cameli observe qual nome é apontado pela população.

“O importante é olhar para o apelo popular, o que as pessoas estão querendo. Meu nome está à disposição do governador, que já tem meu apoio em 2022. Ele sabe da minha lealdade e do trabalho que venho realizando”, pontuou.

Mesmo considerando positivas e necessárias outras pré-candidaturas que também esperam o apoio do governador, como a da senadora Mailza Gomes, da deputada Jéssica Sales e da professora Márcia Bittar, Alan acredita que Gladson deve apoiar um nome de outra sigla para aglutinar partidos.

“O fato é que não é interessante para o governador apoiar um candidato do Progressistas, já que é necessário aglutinar partidos e fortalecer a chapa, mas isso deve ser conversado. O principal acordo deve ser com a população”, finalizou o político.