Prefeitura anuncia construção de duas novas Unidades de Saúde em Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom anunciou nesta semana a construção de mais duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Rio Branco, uma no bairro Jardim Panorama e outra no Apolônio Sales.

Segundo o chefe do Executivo municipal, as obras já estão inscritas no Ministério da Saúde (MS) e passarão por projeto arquitetônico e em seguida serão executadas. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales (MDB).

Armando Santos, presidente da Associação de Moradores do Bairro Panorama, agradeceu o investimento. “Essa obra é como se fosse uma luz no fim do túnel. Essa saúde agora vai chegar perto de nós”, disse o líder comunitário.

“Trazer um benefício como esse, desse tamanho para essa comunidade significa muito e nos deixa muito felizes. Isso aqui é um pedido do prefeito de Rio Branco de aproximar a saúde nas comunidades que mais precisam”, explicou o secretário de Saúde, Frank Lima.