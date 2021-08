Presa nos EUA, Zilu faz desabafo de cortar o coração por não poder visitar o pai, vítima de acidente grave e com Covid-19

Zilu Camargo fez um pedido emocionado por orações para o pai nesta sexta-feira (06).

A empresária abriu o coração sobre o drama familiar que está vivendo após um acidente sério com o pai, Geraldo, que logo depois teve Covid-19.

“Dia dos Pais se aproximando, e meu coração dilacerado em dor! Infelizmente meu pai sofreu uma queda, fraturou três costelas, e teve um dos pulmões perfurado! Ao ser hospitalizado, foi diagnosticado com Covid-19…. e desde então, nossa luta tem sido intensa!”, contou ela.

E prossegue, relatando que nem pode visitar o pai: “Há um ano estou passando por um processo migratório aqui nos EUA, onde sou proibida de sair do país até que tudo seja finalizado legalmente… e toda essa situação me deixa ainda mais transtornada e com sensação de impotência!”.

“Peço que todos vocês que gostem de mim, façam suas preces e orações para que meu pai, Geraldo Godoi, receba um milagre! Ele foi intubado ontem, e outras pessoas da minha família também acabaram contraindo a Covid-19! Tenho fé em Deus que tudo esta sobre Sua Proteção, mas quero uma corrente de oração pelo meu pai e meus familiares!”, pede Zilu. Confira: