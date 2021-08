Presidiárias que degolaram colega de cela são condenadas a 32 anos de prisão

A 1ª Vara do tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco condenou, na tarde desta terça-feira (17), as presidiárias Ana Clara Freitas Sá e Valdereis de Souza Nascimento, acusadas pelo assassinato da colega de cela Jamilly Ferreira Barbosa. As duas pegaram, juntas, mais de 32 anos de prisão.

A vítima foi encontrada morta, em novembro do ano passado, na cela em que ocupavam na Unidade de Regime Fechado Feminina de Rio Branco. A vítima foi degolada a cortes de lâminas de barbear, no pescoço e nos pulsos.

Valdereis pegou oi condenada a 17 anos e seis meses de prisão em regime fechado e Ana Clara, 15 anos e 10 meses. A vítima tinha problemas mentais e não deixava as companheiras dormirem, segundo as duas alegaram á polícia para justificarem a morte.