Processo seletivo Marinha do Brasil: oportunidades na área da saúde

A Marinha do Brasil, por meio do 6º Distrito Naval, anunciou o edital nº 01/2021 de sua seleção (processo seletivo Marinha do Brasil) visando formar cadastro reserva de profissionais na área da saúde para atuação no Hospital Naval de Ladário, que fica localizado no estado do Mato Grosso do Sul.

O processo seletivo emergencial tem por objetivo o atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos para a COVID-19 e a contratação será temporária pelo prazo de três meses, sendo admitida uma nova contratação após esse período, nos termos da legislação vigente.

O cadastro reserva

O objetivo do processo seletivo Marinha do Brasil é formar cadastro reserva no cargo de Enfermeiro, cujo salário bruto mensal é de R$ 5.400,00 para atuação em jornada de 44 horas semanais.

Para concorrer à vaga, é necessário possuir curso de graduação em Enfermagem e registro profissional em dia no Conselho Regional de Enfermagem.

Os profissionais contratados não terão direito a vale-transporte ou vale-refeição.

Processo seletivo Marinha do Brasil: inscrições

As inscrições serão realizadas somente via internet, entre os dias 24 e 30 de agosto de 2021, pelo e-mail [email protected], mediante envio dos seguintes documentos, que deverão estar no formato PDF:

Documento de identidade e CPF;

Comprovante de regularidade com a Justiça Eleitoral;

Comprovante de regularidade com o serviço militar obrigatório, para os candidatos do sexo masculino;

Comprovantes da formação acadêmica e experiência profissional;

Carteira de registro profissional e certidão de nada consta emitida pelo respectivo conselho;

Declaração disponível no Anexo VI do edital comprovando não fazer parte dos grupos de risco para a COVID-19;

Ficha de inscrição (disponível no Anexo VII) do edital, impressa, preenchida e assinada.

Ao encaminhar o e-mail, coloque no campo assunto: “Inscrição processo seletivo emergencial simplificado nº 1/2021” e no corpo do e-mail indique seu nome e CPF.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Processo seletivo Marinha do Brasil terá prova de títulos

A avaliação dos candidatos se dará por meio de avaliação de títulos valendo até 20 pontos, sendo até 10 pontos para a formação acadêmica e até 10 pontos para a experiência profissional.

Título Pontuação por título Pontuação máxima Pós-graduação em nível de doutorado na área de atuação 4 pontos 4 pontos Pós-graduação em nível de mestrado na área de atuação 3 pontos 3 pontos Pós-graduação em nível de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas-aula 1 ponto 1 ponto Pós-graduação em nível de especialização lato sensu na área de Terapia Intensiva e/ou Urgência e Emergência, com carga horária mínima de 360 horas-aula 2 pontos 2 pontos Experiência profissional como Enfermeiro em Serviço de Pronto Atendimento, Emergência ou UTI em instituição hospitalar, sem sobreposição de tempo Mínimo de 1 ano 2 pontos De 2 a 5 anos 5 pontos Acima de 5 anos 10 pontos Experiência profissional em outras áreas de atuação, sem sobreposição de tempo Mínimo de 1 ano 1 ponto

Critérios de desempate

Se houver empate na pontuação obtida por candidatos, serão aplicados os seguintes critérios, nesta ordem:

Candidato com a maior nota na experiência profissional; Candidato com a maior nota na avaliação de títulos; Candidato de maior idade.

Mais informações

O prazo de validade do processo seletivo Marinha do Brasil será de um ano, a contar da data de homologação do seu resultado, podendo haver prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração pública.

Demais informações estão disponíveis na íntegra do edital, que está publicado no site da Marinha do Brasil.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria do Hospital Naval de Ladário pelo telefone (67) 3234-1219 ou envie um e-mail para [email protected] O horário de atendimento é das 09h às 15h.