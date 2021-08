Projeto de pagamento de internet a professores do Acre é debatido; investimento é de R$ 44 mi

O projeto de lei enviado pelo governador Gladson Cameli à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) que visa conceder auxílio financeiro para aquisição de notebooks e pagamento de internet aos professores que estão efetivamente em sala de aula da rede estadual de Educação, foi debatido, na manhã desta terça-feira (24).

A secretária de Estado de Educação, professora Socorro Neri, se reuniu com os deputados para discutir a ideia.

O encontro foi com os deputados Nicolau Júnior (Progressistas), presidente da Casa, e com o líder do Governo, deputado Pedro Longo (PV), além do primeiro-secretário Luiz Gonza (PSDB); Gehlen Diniz (Progressistas), presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e Chico Viga (Podemos) e Wendy Lima (PSL).

O projeto representa um investimento de R$ 44 milhões e faz parte de uma das 11 medidas de valorização e melhoria nas condições de trabalho, assumidas pelo governador, em relação à Educação. O projeto deve entrar em pauta nos próximos dias.