PSL de Marechal Thaumaturgo recebe visita de Márcio e Marcia Bittar e envia carta ao presidente Bolsonaro

Os dirigentes do PSL do município de Marechal Thaumaturgo receberam na última sexta-feira (27) a visita do senador Márcio Bittar (MDB) e da pré-candidata ao Senado, a professora Marcia Bittar (Sem partido).

O senador participou de uma caravana nos últimos dias, onde visitou diversos municípios do interior do Estado. Em Marechal Thaumaturgo, Bittar se colocou a disposição para ajudar o município através de alocação de recursos, via orçamento da União.

Na ocasião da visita, os dirigentes do partido entregaram ao senador uma carta dirigida ao presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), relatando algumas reivindicações de melhorias para o município.

Para o presidente do partido na cidade, Douglas Pereira, a visita do senador foi um sucesso. “A visita do nosso senador e relator do Orçamento da União se deu para estar ouvindo as reivindicações e problemáticas que afetam o município. Estivemos recebendo toda a sua equipe, entregamos ao Márcio uma carta dirigida ao presidente Bolsonaro e ao próprio senador, com o teor de transições e melhorias para o nosso município, entregamos também uma carta de apoio a a candidatura da Marcia Bittar ao Senado”, disse.

A comitiva do senador se reuniu ainda com o prefeito Isaac Piyãko (PSD) e os vereadores Zeca do Assis, Ociélio Vale, Rosimeire e secretários municipais.