Rádio Difusora, a “Voz das Selvas”, completa 77 anos nesta quarta-feira: “Trabalho e compromisso”

Levando informação para as comunidades mais distantes do interior do Acre e até centros urbanos, a Rádio Difusora Acreana completa nesta quarta-feira (25) seus 77 anos de história.

Conhecida como a “Voz das Selvas” desde 1944 – seu ano de fundação -, a rádio teve sua primeira sede no antigo Instituto Getúlio Vargas, onde houve a primeira transmissão no dia 7 de agosto de 1944, em caráter experimental.

“Os equipamentos tiveram que ser transportados de avião e pesavam quase meia tonelada”, disse o diretor-geral Raimundo Fernandes, que exercia a mesma função no governo de Orleir Cameli, tio de Gladson, e está há 44 anos trabalhando no local como comunicador.

Meses depois é que a Difusora conseguiu se mudar para a sede atual, que virou patrimônio histórico e cultural do Acre.

Embora a rádio esteja em evidência no Centro de Rio Branco, a transmissão das ondas é feita por duas torres localizadas no bairro Sobral para o restante do Estado e para além da fronteira.

“As antenas na Sobral foram instaladas em 1977. Antes ficavam nos altos do Colégio Meta, no Centro da Capital”, destacou Raimundo.

Ao ContilNet, Fernandes disse que as conquistas foram inúmeras nos últimos anos, mas a gestão do governador Gladson Cameli continua lutando para modernizar ainda mais os equipamentos.

“O governo não tem medido esforços para garantir qualidade naquilo que oferecemos à comunidade. Os avanços são inúmeros, como aquisição de equipamentos e outras novidades. Gladson entende que a Difusora chega a muitos lugares que precisamos alcançar cada vez mais”, explicou.

Para comemorar a data, uma programação foi realizada pela direção da Difusora com os principais correspondentes do interior do Estado.

Durante toda esta semana, os radialistas Albanir Morais, de Tarauacá; Gilberto Braga, de Feijó; Ednaldo Gomes, de Sena Madureira; Almir Andrade, de Brasileia e Epitaciolândia; Raimare Cardoso, de Xapuri; e Damião Viana, de Rio Branco, apresentaram o programa Gente em Debate.

“Nosso sentimento é de gratidão e satisfação por tantos anos de trabalho conduzido com muita competência e compromisso”, finalizou Raimundo Fernandes.