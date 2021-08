Ranking dos Políticos considera Mailza a melhor senadora do Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) está com o melhor desempenho no ranking dos senadores do estado do Acre. O índice é da organização não-governamental que compara políticos de todo Brasil classificando deputados federais e senadores do melhor para o pior chamado “Ranking dos Políticos”. A plataforma, apartidária, é um incentivo para melhorar o panorama político brasileiro. O objetivo é oferecer informações consolidadas para ajudar as pessoas a votarem melhor, levando em consideração, principalmente, o combate à corrupção, privilégios e desperdício da máquina pública.

A política Mailza Gomes está à frente dos senadores Sérgio Petecão (PSD-AC) e Marcio Bittar (MDB), e entre os melhores parlamentares da bancada acreana. A melhor avaliação da progressista é na categoria Antidesperdício da máquina pública. Esse critério leva em consideração políticos que não faltam ao trabalho e que economizam na Cota Parlamentar e Verba de Gabinete ganham pontos no ranking.

Para Mailza esse reconhecimento a motiva a trabalhar ainda mais para o Acre. “Quem me acompanha sabe que meu nome é trabalho. Gosto de ouvir as pessoas e buscar soluções para os problemas de nossa gente. Enviamos mais de R$98 milhões em recursos para todos os 22 municípios e também para o governo de nosso estado. E vou continuar assim, ajudando aqui no Senado Federal nossos prefeitos e nosso governador Gladson Cameli”, finalizou a senadora Mailza.