Representando o Acre, cinco crianças participam de concurso nacional de Miss e Mister

Para representar o Estado do Acre, cinco crianças integram uma delegação em busca dos títulos de Mini Miss Brasil Mundial nas categorias Mister Baby Acre Mundial, Mini Miss Acre Mundial, Mister Acre Infantil Mundial, Miss Acre Infantil Mundial e Mister Teen Acre Mundial. O concurso acontece nos dias 24 e 25 de setembro na sede de Porto Alegre pelo concurso Nacional Mini Miss Brasil Mundial.

As crianças viajam acompanhadas dos responsáveis e do coordenador Izaías Gomes, que é coordenador há três anos e conquistou, com outros candidatos, dois títulos em 2019, como Mister Baby Brasil, com o David Lucas e segundo lugar Princesa Mini Miss Brasil, com Nicolle Oliveira. Este ano, Izaías coordena o Mister Baby Acre, Ryan Victor, de 6 anos; a Mini Miss Acre Mundial, Jussara Kiara, de 9 anos; o Mister Acre Infantil, Pedro Arthur, de 12 anos; Miss Acre Infantil Mundial, Iriah Brito, de 12 anos ; E o Mister Teen Acre, Mundial Kayk Amorim, com 14 anos.

No dia 22 de setembro, as crianças, os responsáveis e o coordenador embarcam para o Rio Grande do Sul, onde ocorre o concurso e para isso, o coordenador Izaías Gomes, busca ajuda para custear a hospedagem e a alimentação. “A equipe se sente confiante em trazer esses títulos. Já estamos trilhando quase dois anos de preparação devido à pandemia e expectativa a mil para que possamos trazer títulos nacionais, mas como coordenador não tenho condições de custear a estadia e alimentação lá e para as passagens, tive patrocínio”, afirma.

Para os interessados em ajudar com esses custos, podem enviar qualquer valor via transferência por Pix na chave 999946104, no nome de Izaías Gomes.