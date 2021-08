Saúde realiza mutirão de atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas de hérnia inguinal em Feijó

No fim de semana de Feijó haverá atendimento clínico especializado, entre cirurgias e consultas médicas efetuadas no Hospital-Geral. Os atendimentos ambulatoriais e as cirurgias eletivas serão realizadas nesta sexta-feira 13, e no sábado, 14. A assistência hospitalar que irá executar o serviço é formada por uma equipe multiprofissional da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), localizada em Rio Branco.

Anestesista, enfermeiro, instrumentador e cirurgiões-gerais atenderão 60 pacientes, todos com processo de encaminhamento para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em Cruzeiro do Sul.

Entre esses atendimentos, há uma programação para atender seis pacientes, entre eles, cirurgias eletivas de herniorrafia inguinal, que é o procedimento realizado para tratar a hérnia inguinal, isto é, a protuberância na região da virilha. Também será feita uma postectomia.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, que possui vasta experiência como médica do Sistema Único de Saúde, destaca o olhar sensível do governador para a área: “O governador Gladson Cameli tem um olhar humano sobre a saúde e soube liderar suas equipes durante os períodos críticos da pandemia, e isso é confirmado no retorno das cirurgias eletivas”.

O objetivo, de acordo com a secretária, é descentralizar os serviços: “Cada vez mais vamos realizar ações como essas, pois o objetivo é evitar que o cidadão saia do conforto do seu lar, para se deslocar aos grandes centros. Então, estamos aproximando e facilitando o acesso dos acreanos aos serviços de saúde”.

O governo do Estado continua disponibilizando, em todo o Acre, uma equipe médica e toda a estrutura para os procedimentos, além do acompanhamento do paciente após a cirurgia, por meio da visita hospitalar.

“A Saúde não tem fronteiras, temos muita energia e nos esforçamos para prestar assistência médico-hospitalar a toda a população do Acre, sobretudo aos pacientes do interior”, disse o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.