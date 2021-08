Senadora Mailza e Sebrae debatem avanços da implantação do Parque Tecnológico do Acre

Entusiasta da inovação e dos investimentos na biotecnologia como forma de alavancar a economia do Acre, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) esteve em reunião nesta terça-feira, 17, com a diretoria do Sebrae do Acre para tratar dos avanços do Parque Tecnológico do Acre, projeto articulado pela parlamentar, com a proposta de juntar instituições e desenvolver soluções nas áreas de tecnologia e inovação no estado.

Estavam presentes o superintendente, Marcos Lameira e o diretor técnico, Lauro Santos. No encontro, ficou estabelecido o plano de ação com as metas e objetivos das próximas etapas e questões relacionadas ao desenvolvimento do plano de trabalho.

“Inovação é o que chega ao mercado e vende e gera renda. O Acre tem uma biodiversidade riquíssima, e a implantação do Parque Tecnológico do Acre irá alavancar a pesquisa e fomento junto às universidades, o poder público e as empresas para promover desenvolvimento no nosso estado, geração de emprego e expectativa para nossa juventude. A parceria com o Sebrae é fundamental, pois nos disponibiliza o que há de mais atual em gestão. Com esse parceiro de peso, queremos incluir o Acre como um dos estados pioneiros em ciência e biotecnologia. Temos grande potencial para ser um território de inovação e empreendedorismo. Saio desse encontro de hoje com as esperanças renovadas”, informou a senadora.

