SESI realiza atendimento em SST em unidades do Depasa nos municípios de difícil acesso

Unidades do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) de todos os municípios acreanos estão sendo atendidos pela equipe de Saúde e Segurança do Trabalho do SESI. As visitas são realizadas in loco, quando são feitas análises e diagnósticos visando garantir melhores condições de trabalho para os colaboradores.

Na última semana, o SESI/AC realizou o atendimento em SST nas cidades de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, localidades de difícil acesso. Para chegar em Thaumaturgo, por exemplo, foram 17 horas de viagem em barco com motor de rabeta, partindo de Cruzeiro do Sul, tendo em vista que os aeródromos das duas cidades estão temporariamente interditados para manutenção. “Independentemente das dificuldades e da distância, a FIEAC e o SESI não medem esforços para cumprir a missão de atender as empresas”, ressalta André Luiz Vasconcelos, engenheiro de Segurança do Trabalho do SESI/AC.

A equipe de SST utiliza equipamentos altamente tecnológicos para identificar os riscos ocupacionais inerentes às atividades. Entre eles estão o audidosímetro, medidor de estresse término (IBUTG), qualidade do ar e bomba coletores para agente químico. “Com isso, podemos identificar, mensurar e quantificar os agentes ocupacionais presentes no dia a dia dos trabalhadores”, acrescenta André Luiz.

O engenheiro de SST salienta que o trabalho desenvolvido proporcionará uma evolução necessária e significativa na integridade, saúde e segurança dos colaboradores do Depasa. “Nessas visitas ficamos um dia inteiro nas unidades operacionais acompanhando todas as atividades dos operadores de Estação de Tratamento de Água (ETA), encanadores, manobristas de rede, operadores de bomba, equipes administrativas e outros. Posteriormente, entregamos os relatórios e há uma complementação com atendimento médico ocupacional a esses trabalhadores”, enfatiza.

