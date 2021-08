Sonnen sugere duelo entre McGregor e Aldo para a volta do irlandês ao UFC

Após vencer Pedro Munhoz, em uma grande apresentação, que aconteceu no último sábado (7), pelo UFC 265, em Houston (EUA), José Aldo chamou a atenção novamente da comunidade do MMA.

Apesar do lutador destacar seu foco na divisão do peso-galo (61 kg) e sonhar com um confronto diante do ex-campeão TJ Dillashaw, seu nome foi especulado em um outro combate e que lhe traz algumas recordações marcantes.

O adversário em questão para o brasileiro seria Conor McGregor, seu antigo desafeto. Essa ideia foi levantada durante um programa da ‘ESPN’ americana em uma conversa entre o jornalista Max Kellerman e Chael Sonnen.

De acordo com ex-lutador do UFC, esse possível combate, realizado na divisão do peso-leve (70 kg), seria perfeito para o retorno do irlandês, que está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo.

“José Aldo não conseguiu uma boa noite de sono desde que foi derrotado por Conor McGregor e ele sempre quer devolver essa derrota. Sim, existe uma diferença de tamanho dos dois e o pessoal vai apontar isso nas redes sociais. Mas José merece uma boa chance”, disse Sonnen, antes de completar o raciocínio.

“Se você está pensando em retorno para Conor McGregor e quer que ele volte aos trilhos, ele precisa enfrentar alguém menor. Ele precisa de alguém que vá apenas para a trocação com ele. Acho que José Aldo preenche a muitos requisitos”, completou o ex-lutador.

Conor McGregor e José Aldo viveram uma época de intensa rivalidade, entre 2014 e 2015, quando os dois foram escalados para se enfrentar pelo cinturão do peso-pena do UFC e fizeram uma grande promoção, com entrevistas coletivas em diversos cantos pelo mundo., recheadas de provocações.

Em dezembro de 2015, os atletas se enfrentaram e o irlandês venceu por nocaute ainda no primeiro round, ficando com o título.