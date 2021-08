Sport acerta com Hernanes, o ‘Profeta’, para a disputa da Série A

A profecia se concretizou. Duas semanas após deixar o São Paulo, Hernanes acertou com o Sport e atuará – pela primeira vez como profissional – na cidade em que nasceu. Natural do Recife, o meia de 36 anos chegou na capital na última segunda-feira e defenderá o Rubro-negro pernambucano nesta temporada, disputando a Série A do Brasileiro.

Primeiro reforço contratado pela nova diretoria, Hernanes assina sob valores abaixo do histórico recente na carreira e com adicionais por produtividade. As condições do acerto, encaminhado na semana passada, levam em conta a realidade financeira do clube – que está em crise -, e a busca do atleta por oportunidade.

O anúncio do Rubro-negro aconteceu na tarde desta terça-feira, após a assinatura do contrato.

– Sairás de casa e conquistarás o mundo, mas um dia voltarás para tua terra. A profecia foi escrita e está sendo cumprida. Bem-vindo, Hernanes. Pernambuco e o Sport te recebem de braços abertos.

Relacionado para cinco partidas nesta Série A – e sem sair do banco -, o meia está dentro do limite de jogos permitido pela Confederação Brasileira de Futebol. Portanto, pode atuar por um novo clube na mesma divisão.

Na Ilha do Retiro, ele chega para o setor que também tem Thiago Neves, Gustavo e Thiago Lopes. Tornando-se mais um nome experiente no plantel, ao lado do camisa 30 e do centroavante André – contratado no início desta temporada.

Hernanes disputou as últimas três temporadas da carreira no São Paulo, mas pediu para deixar o clube após perder espaço na equipe. Ele fez nove partidas em 2021 – nenhuma delas pelo Brasileiro. Neste período, só atuou como titular uma vez, contra o Sporting Cristal, na Libertadores.

Nas duas temporadas anteriores, no entanto, o Profeta havia disputado 77 partidas e marcado oito gols.

Cria do próprio Tricolor paulista, Hernanes também passou pelo Santo André no Brasil, mas construiu maior parte da carreira no futebol internacional. Defendeu Lazio, Internazionale e Juventus, na Itália, além do Hebei China Fortune (na China).