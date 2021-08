Trabalhadores do transporte público podem entrar em greve novamente em Rio Branco

O vereador Fábio Araújo afirmou durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco nesta quinta-feira (5) que a atual frota de ônibus da Capital não chega a 70% da que existia na gestão anterior à do atual prefeito Tião Bocalom.

Segundo o vereador, a população chega a esperar 5 horas pelo transporte coletivo e no fim de semana, os ônibus circulam somente até meio dia nos bairros mais distantes.

Ainda de acordo com o parlamentar, uma paralisação está em iminência para ocorrer nos próximos dias. “A classe trabalhadora tem nos procurado, preocupados, pois a partir deste mês não terão mais os benefícios do governo federal e se não tiver uma solução por parte do poder público, eles vão paralisar nos próximos dias e se dará por conta do não envio para esta Casa o projeto de lei prometido para a categoria”

Araújo pediu que a Prefeitura envie o projeto prometido por Bocalom para que seja votado. “Porque a RBTrans ainda não está providenciando um processo para abir uma concorrência pública para o transporte de Rio Branco?”, questionou.