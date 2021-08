Urgente: caminhonete com seis pessoas capota e mulher morre em Brasileia

Uma caminhonete capotou nesta quarta-feira (4), na Estrada do Pacífico, altura do km 30, sentido Brasileia/Assis Brasil. No interior estavam cerca de seis pessoas da mesma família que estavam indo para casa no km 84 do Ramal Santa Luzia.

De acordo com o site O Alto Acre, Maria das Graças Moraes da Silva, de 49 anos, estava na cabine com seu esposo, identificado como Seu Juarez, quando aconteceu o acidente.

Segundo um dos sobreviventes relatou ao jornal, tudo aconteceu muito rápido. A cobertura da carroceria se desprendeu fazendo com que o motorista perdesse o controle e o veículo rodasse, capotando em seguida.

Três dos que estavam na carroceria sofreram ferimento leves e se encontram fora de perigo. Dona Maria teria se batido dentro veículo, sofrendo ferimentos nos órgãos internos, ficando em estado crítico.

Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Brasileia, onde ainda chegou com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos depois.

A Prefeitura de Brasileia publicou nota lamentando o falecimento da vítima, que era bastante conhecida na zona rural do município.

Veja nota:

Nota de Pesar

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de Maria das Graças Moraes da Silva moradora do km 84 ramal Santa Luzia, ocorrido nesta quarta-feira, 04 em acidente na BR 317, estrada do Pacífico.

Dona Graça deixa era esposa do seu Juarez do 84 seringal Guanabara

Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos.

Descanse em paz!