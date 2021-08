Vanderlei Luxemburgo é anunciado como novo técnico do Cruzeiro

Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro. O experiente treinador, de 69 anos, foi confirmado pela diretoria para ocupar a vaga deixada por Mozart, que pediu demissão na sexta-feira, após o empate com o Londrina, no Mineirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A assessoria do clube informa que a duração do contrato do novo técnico será anunciada posteriormente. No entanto, o ge apurou que o contrato entre Luxemburgo e Cruzeiro terá validade até o fim de 2022.

A negociação foi concretizada no início da tarde desta terça-feira, após reunião de Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, com o treinador em um hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O encontro durou cerca de três horas até o acordo final. Segundo a assessoria da Raposa, Vanderlei chega a Belo Horizonte na quinta-feira.

A terceira passagem de Luxemburgo pelo Cruzeiro será no momento mais delicado da história do clube, que completou 100 anos em janeiro. A Raposa vive uma dramática crise administrativa e técnica desde meados da temporada 2019.

O time está, pelo segundo ano seguido, na Série B. Na edição de 2021, o Cruzeiro completou, contra o Londrina, nove jogos seguidos sem vitória (seis empates e três derrotas). Com apenas 13 pontos em 15 rodadas e em 18º lugar da tabela, a briga da equipe, neste momento, é contra o rebaixamento à Série C.

A expectativa é de que Vanderlei faça a reestreia pelo Cruzeiro no jogo do próximo sábado, às 11h (de Brasília), diante do Brusque, no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina. A partida será a primeira de seis jogos que a Raposa terá no mês de agosto, pela Série B.

Nos últimos dias, enquanto Mozart ainda era treinador do Cruzeiro, o próprio Vanderlei Luxemburgo revelou ter sido procurado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues e pelo empresário Pedro Lourenço, principal investidor do clube. Entretanto, nenhuma negociação foi aberta, uma vez que Luxemburgo se recusou a conversar sobre assumir o time com Mozart no cargo.

Após a saída de Mozart, a direção do Cruzeiro passou o fim de semana analisando nomes. O clube procurou por Dorival Júnior, que disse ter preferência por trabalhar no exterior, e também conversou com Tiago Nunes, que não se entusiasmou com a sondagem da Raposa.

Vanderlei Luxemburgo foi treinador do Cruzeiro entre 2002 e 2004, quando entrou para a história do clube com a conquista da Tríplice Coroa em 2003 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão). Foram 107 jogos, 68 vitórias, 22 empates e 17 derrotas.

Luxemburgo voltou à Toca da Raposa em junho de 2015. Foram apenas 19 jogos, com 10 derrotas, três empates e seis vitórias. Ele não resistiu aos maus resultados e foi demitido no fim de agosto daquele ano, sendo substituído por Mano Menezes.