Vasco atropela o Andirá e entra na briga pelo G-4

O Vasco-AC conquistou importante vitória contra o Andirá por 5 a 0, em jogo disputado na tarde deste sábado (28), na Arena da Floresta, na abertura da oitava rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021.

No primeiro tempo, o Almirante abriu vantagem de três no placar com Alemão, Balica e o goleiro Gabriel Eremith (cobrando falta).

Na etapa complementar de jogo, o time vascaíno continuou bem superior e marcou mais duas vezes com Brenner e Sid.

Como fica

Com a vitória sobre o Morcego, o Vasco-AC manteve viva as chances de classificação para o returno do Campeonato Acreano 2021, mas vai precisar vencer o Humaitá na última rodada da fase classificatória e ainda torcer por um tropeço do Rio Branco diante do Atlético Acreano.

Por outro lado, o Andirá se mantém na oitava e penúltima posição na tabela de classificação com três pontos ganhos e sem chance de avançar para o returno.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (4), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC). O Andirá cumpre tabela contra o lanterna Plácido de Castro, às 15h, e o Vasco-AC pega o Humaitá, a partir das 17h.