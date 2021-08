Vasco bate Vila Nova em São Januário e entra no G4 da Série B

O Vasco derrotou o Vila Nova por 1 a 0, na noite desta terça-feira (10) no estádio de São Januário, em jogo da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo! Vasco vence o Vila Nova por 1 a 0 em São Januário. Com a vitória, o Gigante da Colina entra no G-4 da competição. 📸 Rafael Ribeiro/Vasco#VascoDaGama pic.twitter.com/VlXFKBOgjU — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 11, 2021

O único gol do confronto foi marcado aos 46 minutos da etapa inicial pelo atacante Léo Jabá. Após tentar cruzar, o jogador contou com o desvio da bola na zaga visitante para balançar as redes.

Com os três pontos, o Cruzmaltino foi à 4ª posição, com 28 pontos, e está dentro da zona de classificação à Série A de 2022. Já o time goiano continuou na 14ª posição com 18 pontos.

Na próxima rodada, o time carioca vai até Belém enfrentar o Remo na sexta-feira (13). Já o Vila Nova visita o Londrina no domingo (15).

Goiás empata em casa com o Remo

Goiás e Remo empataram em 1 a 1 no estádio da Serrinha. O gol do Esmeraldino foi do atacante Nicolas, em uma grande jogada do camisa 9. Mas, aos 38, o Remo empatou. O atacante Renan Gorne, de pênalti, deslocou o goleiro Tadeu e deixou tudo igual.

Especialidades da casa: Fazer golaço ✅

Marcar contra o Remo ✅#BRB_Goias 📸 Heber Gomes/AGIF pic.twitter.com/Y3sHq7SbJO — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) August 11, 2021