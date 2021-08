Veículo do Tribunal de Contas do Acre se envolve em acidente em Assis Brasil e motorista foge

Um veículo do Tribunal de Contas do Estado do Acre, caminhonete modelo Chevrolet/S-10, placas OXP 5435, do Tribunal de Contas do Estado do Acre, se envolveu em um incidente com outros veículos na cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre, distante cerca de 330km da capital, no início da tarde desta segunda-feira, dia 23.

Segundo informações obtidas por moradores de Assis Brasil, o motorista sem motivos aparente, bateu inicialmente frontalmente contra um utilitário modelo Fiat/Strada, placas NAD 1326 que se encontrava estacionado na principal avenida da cidade.

Logo em seguida, atravessou a rua e foi de encontro a outro veículo do outro lado da rua. Desta vez, acertou um Fiat/Siena, placas MZY 9348 e uma moto Yamaha/XTZ, placa NTX 0542. Foi relatado que o motorista após todo o incidente, se evadiu da cidade.

Veículos atingidos pela caminhonete do TCE em Assis Brasil.

Foi quando o comando do 5º Batalhão localizado em Brasiléia, foi acionado sobre o caso e conseguiram interceptar a caminhonete já em Epitaciolândia, na avenida Amazonas, que dá acesso à BR 317 rumo a Capital Rio Branco.

O motorista foi identificado como Manoel Queiros de Araújo, foi conduzido à delegacia para dar esclarecimentos sobre os fatos. Este contou que teria ido à Assis Brasil afim de entregar documentos do TCE/AC para a ex-prefeita, daí aproveitou para ir ao lado peruano e ao retornar, teria se assustado com dois indivíduos em uma moto e achou que seria vítima de um assalto e tentou se evadir, causando o incidente.

O caso foi registrado pela guarnição do 5º Batalhão, segundo foi apurado, o motorista tentou se evadir das viaturas já em Epitaciolândia, sendo necessário o acompanhamento por quase toda a avenida Amazonas até ser parado.

Ao ser abordado, o mesmo se identificou com oficial do TCE demonstrando sua carteira e mesmo assim, foi detido e conduzido a delegacia. O mesmo foi autuado por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool, desobediência e dano.

O jornal oaltoacre.com entrou em contato com a assessora de comunicação do TCE/Acre, Jacira Abdon, para saber se o órgão já sabia do incidente. Em uma nota, confirma da presença do funcionário em Assis Brasil e que estão esperando mais dados e prestar informações precisas.

Veja nota abaixo:

O Tribunal de Contas informa que o Servidor Emanuel Queiroz de Oliveira estava sim na região de Assis Brasil a serviço do Tribunal. Quanto ao ocorrido ainda estamos apurando o que de fato aconteceu para então tomar as medidas cabíveis. O que sabemos até o momento é que o motorista estava prestando esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil do município de Epitaciolândia.