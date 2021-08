Vídeos: pedestre é atropelado na Av. Ceará e fica gravemente ferido: “Bolou por cima do carro”

Um pedestre foi atropelado no início da noite desta segunda-feira (9), na Avenida Ceará, próximo a uma concessionária.

Segundo informações de testemunhas, apesar de estar atravessando na faixa de pedestres, o sinal estava aberto para passagem dos veículos e um um Ford K preto acabou atropelando o homem que se identificou como Paulo Ricardo, de 30 anos.

“A pancada foi muito forte no braço e ele bolou por cima do carro”, disse uma motorista que passava pelo local no momento do acidente.

O rapaz ficou bastante machucado, com cortes profundos nos braços e pernas e estava perdendo bastante sangue.

