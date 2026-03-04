A contagem regressiva já começou: o viaduto do Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco, deve ser liberado em março. Ainda nesta quarta-feira (4), já é possível notar que a obra avançou significativamente, conforme registros do ContilNet.

Considerada uma das principais intervenções viárias da atual gestão, a obra ultrapassa os R$ 30 milhões em investimentos. Segundo o governo do Estado, os trabalhos seguem em ritmo acelerado desde o fim de dezembro, com equipes atuando em todos os turnos — inclusive à noite e de madrugada — para garantir o cumprimento do cronograma, mesmo sob chuva ou calor intenso.

LEIA TAMBÉM: Primeira fase do Complexo Viário da Avenida Ceará será entregue em março, afirma Gladson

Um dos momentos mais decisivos da construção foi a concretagem do viaduto, realizada entre os dias 27 e 31 de dezembro. A operação mobilizou mais de 100 caminhões e consumiu cerca de 700 metros cúbicos de concreto em uma força-tarefa contínua.

O Complexo Viário é executado pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), em parceria com o governo federal via Sudam. Mais de R$ 17 milhões do total investido são oriundos de emendas parlamentares, com contrapartida do Estado.

Além do viaduto, o projeto prevê quatro alças de acesso e a ampliação da via até a quarta ponte. Embora a conclusão total esteja prevista para 2026, a liberação da primeira etapa já deve reduzir gargalos históricos no trânsito da Avenida Ceará e entorno.