Víeo: criança de cerca de 2 anos sendo transportada com a cabeça para fora de carro em movimento na Capital

Um vídeo enviado por um leitor ao ContilNet nesta sexta-feira (27) mostra uma cena bastante perigosa registrada na Via Verde, por volta das 10h da manhã de hoje.

“Família transportando criança de aproximadamente 2 anos com a cabeça para fora do veículo”, relatou indignado o leitor.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, determina que conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo é considerada uma infração grave, sendo passível de retenção do veículo e o motorista é autuado com cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Além disso, o CTB determina que bebês de até um ano de idade ou 9 kg devem usar o bebê conforto e ficar de costas para a frente do carro. Entre 1 e 4 anos, a criança deve utilizar a cadeirinha, que deve ser posicionada de frente. Dos 4 aos 7 anos e meio é indicado o uso do assento elevado junto com o cinto de segurança.