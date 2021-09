AC tem 3º maior índice de meninas em idade escolar que engravidaram precocemente, diz IBGE

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Acre tem o terceiro maior índice de meninas entre 13 e 17 anos que engravidaram precocemente pelo menos 1 vez em todo o país.

O dado leva em conta o número de alunos de escola pública em idade escolar. Do total, 12,8% estiveram grávidas alguma vez na vida.

O Estado está acima da média nacional, que é 7,9%. Maranhão ficou em segundo lugar, com 13,3%, e Alagoas em primeiro, com 15,3%.

Violência sexual atinge uma em cada cinco meninas de 13 a 17 anos

Cerca de 15,2% dos escolares de 13 a 17 anos alguma vez na vida foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situações de exposição de partes do corpo contra a sua vontade. Tais casos de abuso sexual foram bem mais frequentes entre as meninas (19,4%), com taxa de quase duas vezes maior do que a observada para os meninos (10,8%).