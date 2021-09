Acre e mais quatro estados zeram mortes por Covid-19 no domingo, diz conselho; veja dados

Apesar do aumento na média móvel de mortes diárias provocadas pela Covid-19, dados disponibilizados pelo boletim diário do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) mostram que o Acre foi um dos cinco estados que não registraram nenhum óbito em decorrência do vírus no último domingo (12).

Ainda de acordo com o relatório, divulgado na tarde do dia 12, a média móvel de mortes subiu de 456,57 no dia 11 para 460,43 ontem. Apesar do leve aumento, já é o 5º dia seguido que o indicador fica abaixo de 500.

Os números do CONASS também mostram que o país beira a marca de 21 milhões de infectados e quase 600 mil mortos pela Covid-19. Até a última atualização, os números apontam para 20.999.779 casos e 586.851 óbitos.

No Acre, a taxa de letalidade se estabeleceu em 205,9 por 100 mil habitantes. Até o momento, 1.816 óbitos acumulados foram registrados desde o início da pandemia. Já a de incidência está em 9,968 para cada 100 mil. De casos totais, o número está em 87.911 infectados.

De acordo com informações divulgadas nos boletins diários do Portal da Transparência de Covid-19 no Acre, em agosto foram registradas 12 mortes, o que representa uma queda de 64% em comparação com o quantitativo do mês de julho, fincado em 34 óbitos.

Além disto, o Acre também já chegou à marca de mais de 1 milhão de doses recebidas desde o início da campanha de imunização, ainda em janeiro deste ano. Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI), pelo menos 1.028.380 doses já chegaram no estado.

MAIS DADOS