Acre tem menor percentual do país na ocupação de leitos de UTI Covid-19, diz Fiocruz

O índice de ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) segue baixando no Acre. O Estado está com o melhor cenário do país, com apenas 7% da capacidade total com pacientes em estado grave doença, de acordo com o levantamento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e publicado nesta quinta-feira (9).

O observatório anterior, lançado no último dia 3 de setembro, apontava para ocupação de 9% das UTIs no Acre – apresentando agora uma redução de mais de 20%.

A única unidade em situação crítica é Roraima, com 82% das UTIs ocupadas. Goiás está no nível médio de alerta, com 62%, e o restante dos Estado em baixo nível, sem oferecer riscos de colapso do Sistema Único de Saúde (SUS) até o momento.

Em todo o Brasil, a incidência de casos confirmados na última semana epidemiológica caiu 2,4% ao dia e a taxa de positividade dos testes também está em queda.

“Entretanto, pesquisadores alertam para a necessidade de atenção frente à hipótese de agravamento da pandemia, sobretudo pela difusão da variante Delta no momento em que grande parte da população ainda não completou o esquema vacinal”, disse a Friocruz em nota.

O consórcio brasileiro de veículos de imprensa informou nesta quinta-feira (9) que o Acre também está em queda no número de novas mortes ocasionadas pelo vírus que já tirou a vida de mais de 1800 acreanos. A redução é de 80% e é uma variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.