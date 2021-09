Acreano conquista Mister Brasil Teen 2021 e Mister Brasil Mundial Popularidade em RS; saiba tudo!

Sugestões: [email protected]

NÍVER

Quem completou mais um ano de vida no último sábado (25) foi a bela Renata Faria, que reuniu amigos no camarote do Tardezinha BBQ com o tema Baile do Havaí. A coluna parabeniza e deseja muitas felicidades.

BELLA

No sábado também os vivas foi para a pequena Bella Haddad que completou seu primeiro aninho e ganhou uma festa de princesa! Parabéns princesa Bella!

ESTREIA HOJE

O monólogo Dona Helena estreia hoje , 29 na Usina de Arte

O monólogo “Dona Helena” ganha nova montagem e será apresentado pelo ator e produtor cultural César Júnior, de forma presencial, nos dias 29 e 30 de setembro, na Usina de Arte João Donato, com financiamento da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O monólogo, que aborda temas como preconceito, saúde mental e falta de empatia, tem produção e co-direção do próprio ator, que é formado pela escola centenária Martins Pena e acadêmico da UNIRIO.

Hoje haverá uma exibição fechada apenas para convidados da imprensa, seguida de um bate-papo com apresentação de Thainá Matias e três convidadas, Karen Aiache, Rubby e Marian Brilhante. Já amanhã dia 30, o espetáculo é aberto ao público e gratuito, Com o objetivo de levar o monólogo para mais pessoas, no dia 6 de outubro haverá a apresentação teatral online disponível aos internautas a partir de 12h, no canal do ator no YouTube. Para assistir, basta acessar o link na bio do Instagram @frcesar, nessa data.

Em função das limitações impostas pela pandemia de COVID-19 para eventos presenciais, a capacidade máxima do teatro é para 80 pessoas. Este evento cultural tem o patrocínio do Governo Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Rio Branco e Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

BAILE DA MAISON

No sábado (2) acontece a segunda edição do Baile da Maison com atração nacional de Barbara Labres, e uma das atrações locais é do Dj Felipe de Paula que arrasa.

INAUGURAÇÃO

Hoje acontece a inauguração da Loja Ortobom da Cerâmica com coffee break e muitos sorteios.

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Promoção que cabe em seu bolso!

Contato: 99900-2149

MISTER UNIVERSO INFANTIL – foto 15

O pequeno Kayk Amorim deu um show na passarela no Mini Miss e Mister Brasil em Porto Alegre – RS, ganhando dois títulos, Mister Brasil Teen 2021 e Mister Brasil Mundial Popularidade. O seu traje de gala exclusivo da Dal Molin e , o traje típico feito por Bismarck Moura chamou muita atenção pela beleza. Na prova de talento deu show com a mágica que aprendeu com o palhaço Microbinho.

BOCA DO ACRE

De 14 a 17 de outubro acontece a Boca Cowntry Rodeio. A coluna dá uma dica aos leitores que vão aproveitar a festa em Boca do Acre. Reserve logo seu hotel para se divertir e ter conforto em sua hospedagem.

Faça sua reserva no Hotel Alice contato: 97 – 3453 – 5078

INSCRIÇÕES ABERTAS

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre abre inscrições para a Oficina Intensiva de Técnica Vocal com ênfase em afinação, harmonia e impostação, organizada pela Escola do Legislativo, como parte da programação das atividades que serão executadas de forma presencial em Cruzeiro do Sul.

Local: Universidade Aberta do Brasil, UAB/UnB – Cruzeiro do Sul

Rua: Rui Barbosa, 525 – Centro

Data: 30/9 e 1°/10

Horário: das 14h30 às 17h

Ministrante: Maestro Lidson Martins

Correpetidor: Gabriel Verçosa

Link para inscrição: https://forms.gle/jorvGA26F2LQyfnD8

Workshop sobre Processo Legislativo e Técnica Legislativa, como parte da programação das atividades que serão executadas de forma presencial em Cruzeiro do Sul.

Local: Universidade Aberta do Brasil, UAB/UnB – Cruzeiro do Sul

Rua: Rui Barbosa, 525 – Centro

Data: 30/9 e 1°/10

Horário: das 18h30 às 20h

Link para inscrição: https://forms.gle/WEFYSFYZLiYLSoQQ6

O BOTICÁRIO APRESENTA BOTI, ADM DA MARCA NO TWITTER

Agora é oficial! O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, tem um *ADM no Twitter* para chamar de seu. Em parceria com a W3haus, agência do Grupo Stefanini e a produtora Miagui, a marca desenvolveu a estratégia e a criação do lançamento do Boti, um emoji que ganhou vida a partir de conversas com a comunidade da marca. Tal qual os ADMs que se destacaram com os participantes de reality shows, ele pilota o perfil da marca no Twitter, entra nas conversas do dia, responde aos pedidos mais inusitados, cria conteúdos em tempo real e dará spoilers de futuros lançamentos também.

