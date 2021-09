Acreanos detonam Lojas Americanas: longas filas, um caixa atendendo e preços divergentes em produtos

Os clientes das Lojas Americanas, no Via Verde Shopping, procuraram a reportagem do ContilNet neste sábado (11) para relatar a demorar em conseguir comprar os produtos vendidos pelo estabelecimento que é famoso pelos preços atrativos e principalmente pela variedade de produtos que podem ser encontrados na loja.

A fila não estava tão grande, mas o fato de apenas um dos vários caixas estarem atendendo fez com que o tempo de espera fosse extremamente longo ao ponto de muitos clientes desistirem e abandonarem as compras antes de chegar ao caixa.

“Por isso quase não compro aqui. É muito difícil pagar pelo produto que compramos. A gente perde muito tempo”, disse uma funcionária pública.

Um outro cliente também reclamou, não apenas do atendimento: “Pior é quando compramos um brinquedo que precisa de pilha. Aqui só tem a mais cara. Apenas uma marca. Isso é muito feio para uma rede de loja tão conhecida como a Americanas”.

Um outro que aguardava na fila foi surpreendido com o valor diferente do seu produto na hora de que chegou ao caixa depois de uma longa espera: “Peguei um produto que custava pouco mais de R$ 50,00 na prateleira, no caixa fui informado que era mais que o dobro. É um absurdo isso, loja sem nenhum funcionário para orientar”, reclamou.

Após inúmeras reclamações dos clientes, um outro caixa foi aberto, mas ainda assim, quem estava na fila disse não adiantar: “Não resolve muita coisa, já que provavelmente um será exclusivo para atender as prioridades que têm direito ao atendimento preferencial”.