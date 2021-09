Acreanos vão enfrentar temporais, queda de granizo, calor e frente fria esta semana, segundo Friale

O pesquisador Davi Friale publicou nesta segunda-feira (13) a previsão do tempo para esta semana e, para variar, o acreano vai enfrentar calor e frente fria além de chuva e possível queda de granizo.

“A última semana do inverno de 2021, que termina no dia 22 de setembro, será quente, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo. Antes, até terça-feira (14), o calor vai predominar, porém, o dia estará bastante ventilado, com ventos soprando da direção sudeste, devido à formação de um centro de baixa pressão atmosférica na Argentina, mas podem ocorrer chuvas passageiras e pontuais”

Na próxima quarta-feira (15) mais uma frente fria fraca chegará ao Acre, “mas não haverá frio nem tampouco friagem. A incursão de pulsos úmidos do oceano Atlântico e a penetração de uma pequena parcela de ar polar deixarão o tempo instável, com alta probabilidade de temporais”, explicou o pesquisador.