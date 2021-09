Acusado de estupro, CR7 é alvo de protestos antes de estreia pelo United

Apesar da empolgação de muitos, algumas pessoas estavam incomodadas com o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Neste sábado (11/9), momentos antes da bola rolar para United e Newcastle no Old Trafford, um avião carregando uma faixa lembrava o caso de estupro envolvendo o português.

Um avião carregava uma faixa com a frase “acredite em Kathryn Mayorga”. A moça em questão é a modelo que acusa o jogador do crime. O caso ocorreu na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2009.

