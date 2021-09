Aleac e MP lançam campanha de combate à violência contra a mulher

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em parceria com o Ministério Público do Acre (MPAC), lançou hoje a campanha “O amor não mata”, uma iniciativa que visa fazer um alerta sobre o índice de feminicídios no Estado.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério Público, o Acre esteve nos últimos anos no topo de números relacionados ao feminicídio, sendo considerado o estado mais perigoso para uma mulher viver.

“Infelizmente, a violência contra a mulher ainda é um problema muito latente em nosso Estado. Os números por si só, já demonstram que precisamos trabalhar cada vez mais em campanhas de conscientização e também equipes de apoio que ofereçam suporte às mulheres que denunciarem ser vítimas de violência doméstica. Essa campanha já é um alerta para a sociedade”, disse o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior.

“É uma vida que é ceifada por quem se acha superior em razão de seu gênero; é devastador para a família; traumatizante para os filhos, muitos dos quais assistem a todo o ato de barbaridade; é um péssimo exemplo para a sociedade, que muitas vezes naturaliza a violência no lar” destacou a procuradora-geral do MP, Kátia Rejane.

A Campanha “O amor não mata” terá um VT de 30 segundos, que será veiculado em emissoras locais. No vídeo, é abordada a importância de denunciar o agressor antes que seja tarde demais.