AM concentra maior número de queimadas em agosto em toda a Amazônia desde 2000

Segundo o Greenpeace, os números refletem a preocupante escalada do desmatamento na região do sul do estado, que já vinha sendo identificada pelos sistemas de monitoramento. Lábrea, município que fica na fronteira com Rondônia, é o que concentra mais focos de calor em toda a Amazônia Legal. Segundo o INPE, até o dia 31 de agosto, foram 2.535.