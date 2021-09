Os atos em favor do presidente Jair Bolsonaro começaram em todo o país. No Acre, a largada inicial foi dada da região do Segundo Distrito.

O jornalista Ithamar Souza percorre todo o percurso para mostrar a você, leitor do nosso site, os principais momentos do ato.

SAIBA MAIS: Ato pró-Bolsonaro, que acontece nesta terça-feira em Rio Branco, inicia com orações e Hino Nacional

Fotos e vídeos: ContilNet