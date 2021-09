Após afastamento de Frank, Prefeitura designa diretora de assistência para assumir cargo de secretária

A Prefeitura de Rio Branco já nomeou uma pessoa para assumir interinamente a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) durante o afastamento de Frank Lima.

Sheila Andrade Vieira, que é diretora de Assistência à Saúde na Semsa, assumiu o cargo de secretária de forma cumulativa.

SAIBA MAIS: Investigado por assédio sexual, Frank Lima continuará recebendo salário de secretário mesmo afastado

O decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (8) dá competência à secretária para ordenar despesas, autorizar empenhos, efetuar pagamentos, relativos aos programas, subprogramas, projetos e atividades.

Lima, que está sendo investigado por acusações de assédio e está afastado do cargo desde a semana passada por determinação do Ministério Público do Acre (MPAC), ainda está recebendo salário de secretário, que chega a R$ 9.795,12, líquido – de acordo com informações do Portal da Transparência, período de referência de julho.