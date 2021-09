Após cinco dias sem novos registros, Amazonas confirma mais um caso de rabdomiólise

O número atualizado foi informado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) no início da noite desta terça. O novo caso é de um rapaz de 19 anos, morador da Vila de Novo Remanso, em Itacoatiara.

O governo realizou coleta de água e de peixes in natura, em Itacoatiara, para análise no laboratório com sede em Manaus. Ainda não há confirmação que o peixe tenha causado as infecções.