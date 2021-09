Após discussão em família, policial atira em cunhado no Acre e caso vai parar na delegacia

Francisco Charles Rodrigues Pereira, de 44 anos, foi ferido com dois tiros no início da tarde deste sábado (18), na rua Coxin, no bairro Tancredo Neves, região da parte Alta da Cidade de Rio Branco. O acusado de ter efetuado os dois tiros foi o policial penal Daniel Israel de Souza, de 39 anos, que seria cunhado de Francisco.

Segundo informações da polícia, uma discussão por questão banal fez com que Francisco ficasse enfurecido e se armasse com um pedaço de madeira e um terçado e fosse tentar matar o agente de segurança. O policial, de posse da própria pistola, sacou a arma e mandou que Francisco soltasse o terçado e não se aproximasse. Francisco tentou dar o primeiro golpe em Daniel, que realizou o primeiro disparo na perna de Francisco. Mesmo ferido, o homem ainda tentou cortar o policial e o agente deu o segundo tiro na outra perna e Francisco acabou caindo com as duas pernas já quebradas devido os tiros.

Familiares do Francisco acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos ao homem, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado estável. Segundo informações, Francisco possuí problemas psiquiátricos.

A Polícia Militar também esteve no local e encontrou o policial penal que já estava aguardando os PMs e entregou a arma de fogo.

Policiais penais da Unidade de Monitoramento também foram ao local para dar apoio ao companheiro. Diante dos fatos, Daniel foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestará depoimento para autoridade policial.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).