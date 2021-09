Ator do SBT é encontrado morto no seu apartamento em São Paulo

Na noite deste sábado (11) a Policia Civil encontrou morto o ator Luiz Carlos Araújo, o ex-ator do SBT havia sumido por alguns dias. Mas, de acordo com informações de algumas amigas ninguém conseguia contato com Luiz.

No entanto nada se sabe até o momento, as informações divulgadas ainda serão apuradas pela Policia Civil. Aliás, uma amiga do ator contou tudo sobre:

“Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias. Depois de passar o dia todo de ontem sem conseguir, pois o celular estava desligado, conversei com amigas que foram ao apartamento dele. Com a polícia e um chaveiro, acharam Luiz Carlos na cama”.

Luiz Carlos Araújo foi ator na novela carinha de anjo e fez outros trabalhos como Um Musical Circense, Dois Filhos de Francisco. Além disso tudo, também atuava como ator de teatro e também era locutor.

Além da morte do ator, veja o que rolou com Marcos Mion

Sendo assim, apesar de Marcos Mion ser o queridinho do público para o BBB22, por conta de seu histórico de boa aceitação em ‘A Fazenda 12’, o rapaz poderá ser passado para trás.

Além disso, de acordo com informações do site Notícias da TV, Tadeu Schmidt é bem visto na Globo por conta de sua grande experiência nas telinhas. À frente do ‘Fantástico’ desde 2013.