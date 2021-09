Bil Araújo se revolta com a opinião do público sobre ele e perde o controle ao vivo

A Fazenda 2021 ainda ne começou e o participante Bil Araújo já ganhou o “ranço” da internet antes mesmo do confinamento, por conta de suas atitudes desde que ficou conhecido, no início do ano.

Ele participou do BBB no mês de janeiro, pediu para sair quando estava no Paredão por conta da relação com Karol Conká, entrou em No Limite na sequência e, agora, foi parar na Fazenda.

Diante disso, o público ficou chateado com o excesso de sua imagem na mídia e reagiu de forma negativa nas redes sociais. Ele foi comunicado disso durante a coletiva de imprensa, mas o ex-BBB não reagiu nada bem.

“As pessoas estão com raiva da sua escalação”, ouviu Bil, que, em resposta, limitou-se a dizer que as oportunidades foram dadas por Deus, demonstrando falta de controle para conter a irritação:

“As oportunidades que aparecem pra mim, eu acho que é Deus que coloca, então eu já não tenho culpa do público achar ruim”.

Sua resposta, porém, deixou os internautas ainda mais irritados. “Ele ainda joga a culpa em Deus, que blasfêmia”, disparou uma pessoa. “Em plena pandemia, Deus tá preocupado em colocar oportunidades de realities na vida dele”, disse outra.

“Arcrebiano é a prova viva que você consegue muitas oportunidades na vida apenas por ser bonito e gostoso. Mesmo não tendo cérebro ou um pingo de carisma/atitude”, detonou mais uma.