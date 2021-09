Bolsonaro botou Jair Renan para fora de casa por atritos com Michelle

A relação conturbada de Jair Renan, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, com a primeira-dama Michelle Bolsonaro fez com que o então deputado colocasse o filho para fora de casa. Segundo revelações feitas por Marcelo Luiz Nogueira de Santos, ex-funcionário do clã, Jair alugou um apartamento para o filho de 16 anos viver sozinho.

Reportagem do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, divulgada nesta sábado (4), traz mais uma parte da trama envolvendo Ana Cristina Siqueira Valle, ex-esposa do presidente e mãe de Renan.

Segundo o ex-funcionário, Ana Cristina chantageava Bolsonaro para reassumir o comando do esquema das rachadinhas nos gabinetes de Carlos e Flávio Bolsonaro após ter sido demovida da função por suposta traição. Nogueira afirmou que ela foi a primeira operadora do esquema.

Jair Renan teria sido usado pela mãe para pressionar o pai. Nesse sentido, a mãe estimulava um comportamento rebelde do 04, principalmente contra Michelle Bolsonaro.

“Jair Renan, que estava na adolescência, infernizava a mulher dentro de casa com rebeldias de adolescente. A Michelle era dona da casa e tinha regras, educação, e coisa e tal. E ele não aceitava, ele queria fazer o que quisesse”, disse Nogueira.

“Era rebeldia de adolescente. O negócio ficou tão quente, tão quente, que não tinha nem como cobrar. Aí tu imagina o inferno que devia ser, né? Tanto que o negócio ficou tão quente, tão quente, que quando o Renan estava com 16 anos o pai dele alugou um apartamento lá do lado do condomínio para ele morar sozinho”, completou.

“Ele [Jair Bolsonaro] alugou um apartamento lá e botou o garoto lá, pra tirar o Renan de dentro de casa porque o inferno era tanto”, acrescentou.

Até hoje, o convívio de Jair Renan com Michelle Bolsonaro é complicado. Segundo Nogueira, ele é proibido de entrar no Palácio do Alvorada se o pai não estiver presente.