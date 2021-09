Centro de Matemática abre inscrições para 16 cursos EaD em Rio Branco e Cruzeiro Sul

O Centro de Matemática, Ciências e Filosofia da Secretaria de Estado de Educação (SEE) abriu 640 vagas para 16 cursos gratuitos nas áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Linguagens e Robótica, para as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As inscrições poderão ser feitas até 19 de setembro pelo site www.cmcf.com.br.

Os cursos serão ministrados em formato Educação a Distância (EaD). Cada candidato poderá se inscrever em até três cursos, desde que consiga acompanhá-los em horários distintos. As vagas são preferencialmente oferecidas a alunos da rede pública de ensino do Estado do Acre, mas a comunidade em geral também pode participar.

Cada curso terá duração de 30 horas-aula, com dois encontros semanais pelo Google Meet. Ao todo, serão 16 encontros. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (68) 9 9955 1497 ou pelo e-mail [email protected]. Clique aqui e acesse o edital.