Centro de Promoção da Saúde do SESI celebra um ano de atividades

Um ano inspirando vida saudável e bem-estar aos trabalhadores da indústria, seus dependentes e à comunidade em geral. É o que o Centro de Promoção da Saúde do SESI celebra nesta terça-feira, 21 de setembro. A data será festejada com uma programação especial, a ‘Hora do Rush’.

Serão várias aulas simultâneas nos diversos espaços do Centro, às 12h e às 19h. De acordo Deyvid Lopes Brito, coordenador técnico do CPS do SESI, não haverá uma comemoração tão grandiosa em virtude da pandemia. “Continuamos seguindo os protocolos sanitários com rigor e evitando aglomerações. Mas iremos, sim, celebrar esta data importante com quem está conosco praticamente todos os dias”, destaca Brito.

Mesmo com a pandemia, o coordenador técnico avalia de forma extremamente positiva os primeiros 12 meses do Centro de Promoção da Saúde do SESI. “O trabalho não parou. Quando tivemos que suspender as atividades presenciais no ápice da pandemia, nossos professores mandavam os treinos para serem feitos em casa, tínhamos lives e interagíamos com os clientes em nossas plataformas on-line. E o diferencial do SESI é nossa metodologia de atendimento humanizado. Estamos aqui para realizar sonhos”, ressalta.

INCLUSIVO E PARA TODOS

Embora tenha como foco principal os trabalhadores da indústria e seus dependentes, o Centro de Promoção da Saúde do SESI atende a comunidade em geral. A intenção é que toda a família, desde avós, bisavós, até as crianças, utilize o espaço, seja para hidroginástica, musculação, balé, natação, pilates, RPG, caminhada ou outras atividades físicas.

A família de Eduardo Alves da Silva Júnior, de 30 anos, é um bom exemplo disso. Diagnosticado desde criança com paralisia cerebral, doença que afetou a mobilidade dos membros superiores e inferiores, ele faz natação acompanhado do pai, Eduardo Alves, e observado pela mãe, Orlene Braga, que também pratica atividade no local, assim como a irmã de Júnior, Flávia Braga.

“O Júnior precisa exercitar o corpo e isso é muito importante para ele. Já passamos por outros clubes e clínicas e nenhum tinha essa estrutura de acessibilidade que o SESI oferece, com todos os espaços adaptados para pessoas com deficiência. Aqui somos muito bem acolhidos”, afirma Orlene Braga, mãe de Eduardo Júnior.

O Centro de Promoção da Saúde do SESI funciona de segunda a sexta-feira, das 5h às 22h, aos sábados, das 9h às 15h, e também aos domingos, das 8h às 12h. O telefone para contato é (68) 99977-0705. Siga o SESI no Facebook (facebook.com/Sesi-AC) e no Instagram (@sesiacre).

Fotos: Assessoria