Centro especializado em autismo na capital acreana tem fila de espera com mais de 600 crianças

Criado em 2019 durante a gestão da ex-prefeita Socorro Neri, o Centro de Atendimento ao Autista Mundo Azul está com uma ampla fila de espera em Rio Branco, preocupando famílias de crianças do espectro, de 2 a 12 anos, que não possuem condições de pagar um tratamento particular e esperam pelo serviço público.

Atualmente, aproximadamente 45 crianças fazem acompanhamento clínico no espaço que oferece, em média, mais de 600 atendimentos.

Ao todo, 12 profissionais realizam serviços variados dentro das áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, assistência social, terapia ocupacional, enfermagem, etc. Os pequenos passam por pelo menos 2 atendimentos semanais e multiprofissionais.

“Precisamos entender que quando se trata de autismo, o tratamento não tem uma data prévia para finalizar, o que não permite que a gente atenda mais pessoas. É um processo criterioso que leva um tempo considerável e, por isso, a demanda só aumenta”, disse uma das funcionárias do local que preferiu não se identificar, em entrevista ao ContilNet.

De acordo com a servidora, mais de 600 crianças da capital acreana estão na fila aguardando atendimento. “A saída seria a criação de mais espaços e a contratação de mais profissionais, já que existe um demanda crescendo muito. Não temos condições estruturais de oferecer mais atendimentos, já que temos um limite de pessoas e de espaço”, finalizou.

O centro está ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e funciona na Rua São Lázaro, s/n, no Conjunto Tangará. Nossa reportagem não obteve resposta da Semsa à respeito do teor da reportagem até o fechamento deste material; tão logo seja estabelecido, o espaço está aberto a esclarecimentos.