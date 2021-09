Chuva na Capital inspira compositor Sérgio Souto que faz poesia: “Chove em Rio Branco e chove no meu coração”

Nem tudo foi destruição com o temporal que caiu sobre o Acre nesta sexta-feira (24). O cantor e compositor acreano Sérgio Souto se inspirou nas águas que caíram sobre a capital Rio Branco para escrever um poema.

No fim da tarde rolou esse aguaceiro.

Em um vídeo gravado em sua casa, ele frisou que pelos próximos oito meses deve chover bastante e desejou que o mesmo ocorresse no Sertão, onde a seca castiga o povo nordestino: “Chove em Rio Branco e chove no meu coração. A poesia aflora numa vontade de ver a flora brotar do chão”, disse o poeta.

Assista ao vídeo: