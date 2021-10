Comissão da Câmara aprova nome de Dom Moacyr Grechi para ponte que liga Acre a Rondônia

Quase quatro meses após inaugurada, a ponte sobre o rio Abunã, na BR-364, que liga o Acre a Rondônia ainda não tem nome, mas isso pode mudar em breve. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (30) a proposta que dá à ponte o nome de Dom Moacyr Grechi.

A medida está prevista no Projeto de Lei 3704/19, do deputado Mauro Nazif (PSB-RO) relatado pela deputada acreana Perpétua Almeida (PCdoB). O texto seguirá agora para o Senado.

Sobre Dom Moacyr

Nascido em Santa Catarina, o sacerdote católico Dom Moacyr Grechi (1936-2019) faleceu em junho de 2019. Em 17 de julho de 1972, foi escolhido para ser bispo da diocese de Rio Branco pelo Papa Paulo VI e fez denúncias contra Hildebrando Pascoal.

O seu nome para a ponte figura como certo pois além da ligação com o Acre, ele também tem com Rondônia, foi um dos criadores do Conselho Indigenista Missionário e da Comissão Pastoral da Terra. Destacou-se pela defesa dos indígenas, dos seringueiros e dos trabalhadores rurais. (Com informações da Câmara dos Deputados)