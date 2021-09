Comparando entre Neri, Marcus e Bocalom, Jarude diz qual a pior gestão da Capital: “Precisa melhorar muito”

O vereador Emerson Jarude (MDB), criticou o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) durante sua fala na Câmara Municipal de Rio Branco nesta quinta-feira (2).

Jarude salientou a votação ocorrida na terça-feira (31) onde a abertura de investigação que poderia acarretar em um impeachment de Bocalom foi rejeitada. Apesar do resultado favorável ao prefeito, Jarude considera que o gestor municipal recebeu um recado. “E a população também tem dado um grande recado, no sentido de que sua gestão precisa melhorar muito”, afirma.

O vereador, que está em seu segundo mandado, e está há quase 5 anos na Câmara, tenso participado das gestões de três diferentes prefeitos: Marcus Alexandre (PT), Socorro Neri (PSB) e agora, a de Bocalom e avaliou: “Com certeza a pior gestão até agora”, asseverou.

Para Jarude, Bocalom falhou quando prometeu recentemente transformar Rio Branco na cidade mais bonita do Norte, no município brasileiro que mais geraria emprego, e em um exemplo de produção, saneamento e habitação, entre outras promessas.

“Particularmente gosto de estudar o orçamento do município de Rio Branco e sei totalmente suas limitações. Isso aqui [as promessas de Bocalom] é o sonho de muita gente, inclusive o meu, mas isso é impossível de ser feito na prática, e isso demonstra uma coisa: não entende nada de gestão pública. Sabemos até onde Rio Branco pode avançar e é claro que um projeto desse tamanho não pode ser executado em 4 anos. É preciso ter pé no chão”, aconselhou o parlamentar.

Jarude pediu responsabilidade de Bocalom ao prometer ações à população.

“Já estamos caminhando para o fim do primeiro ano, qual dessas ações está perto de ser executada?”, questionou.