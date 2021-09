Concurso do TJ com 43 vagas encerra inscrições nesta quarta

Salários

Para o cargo de analista judiciário, a remuneração chega a R$ 9,8 mil (já com auxílios), enquanto que para técnico judiciário, o salário chega a R$ 5,3 mil (veja a composição abaixo).

As provas do concurso do TJ-RO serão realizadas em Porto Velho e nas cidades de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Vilhena, Buritis, Costa Marques, Guajará-Mirim, Machadinho d’Oeste e São Francisco do Guaporé.